IFFHS: Беллингем — лучший плеймейкер года, Де Брейне — второй

Джуд Беллингем — полузащитник «Реала» Фото: globallookpress.com
Топ-10 лучших плеймейкеров по версии IFFHS:
- 1. Джуд Беллингем («Реал») — 133 очка.
- 2. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») — 96 очков.
- 3. Тони Кроос («Реал», завершил карьеру) — 78 очков.
- 4. Джамал Мусиала («Бавария») — 54 очка.
- 5. Лионель Месси («Интер Майами») — 53 очка.
- 6. Дани Ольмо («Барселона») — 48 очков.
- 7. Флориан Вирц («Байер») — 31 очко.
- 8. Хамес Родригес («Райо Вальекано») — 26 очков.
- 9. Хакан Чалханоглу («Интер») — 13 очков.
- 10. Мартин Эдегор («Арсенал») — 13 очков.