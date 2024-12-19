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    IFFHS: Беллингем — лучший плеймейкер года, Де Брейне — второй

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    Стала известна десятка лучших плеймейкеров 2024-го года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

    Джуд Беллингем — полузащитник «Реала»
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    Джуд Беллингем — полузащитник «Реала»

    Топ-10 лучших плеймейкеров по версии IFFHS:

    • 1. Джуд Беллингем («Реал») — 133 очка.

    • 2. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») — 96 очков.

    • 3. Тони Кроос («Реал», завершил карьеру) — 78 очков.

    • 4. Джамал Мусиала («Бавария») — 54 очка.

    • 5. Лионель Месси («Интер Майами») — 53 очка.

    • 6. Дани Ольмо («Барселона») — 48 очков.

    • 7. Флориан Вирц («Байер») — 31 очко.

    • 8. Хамес Родригес («Райо Вальекано») — 26 очков.

    • 9. Хакан Чалханоглу («Интер») — 13 очков.

    • 10. Мартин Эдегор («Арсенал») — 13 очков.

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