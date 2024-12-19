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    Генеральный директор «Акрона»: Мы готовы продать своих лидеров

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    Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов сообщил, что в случае хорошего предложения клуб готов отпустить полузащитника Стефана Лончара и других своих лидеров.

    Стефан Лончар
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    Стефан Лончар

    Если по Лончару поступит солидное предложение, то не будем препятствовать его уходу. Но это действительно должно быть хорошее предложение. Мы не настроены продавать большое количество хороших игроков — говорим о штучных трансферах.

    О тех ребятах, которые действительно заслужили предложения кратно выше, чем те возможности, которые есть у нас. Если при этом клубу предлагают достойные условия и мы можем найти альтернативу, исходя из наших бюджетных параметров, тогда отпустим«, — сказал руководитель "Акрона" "Чемпионату".

    Календарь и таблица РПЛ

    За "Акрон" 28-летний черногорский полузащитник выступает первый сезон и сразу стал ключевым футболистов. Всего он сыграл в РПЛ 18 матчей, забил 5 мячей и сделал 5 голевых передач.

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