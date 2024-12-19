Генеральный директор «Акрона»: Мы готовы продать своих лидеров

Генеральный директор «Акрона»сообщил, что в случае хорошего предложения клуб готов отпустить полузащитникаи других своих лидеров.

Если по Лончару поступит солидное предложение, то не будем препятствовать его уходу. Но это действительно должно быть хорошее предложение. Мы не настроены продавать большое количество хороших игроков — говорим о штучных трансферах.

О тех ребятах, которые действительно заслужили предложения кратно выше, чем те возможности, которые есть у нас. Если при этом клубу предлагают достойные условия и мы можем найти альтернативу, исходя из наших бюджетных параметров, тогда отпустим«, — сказал руководитель "Акрона" "Чемпионату".

Календарь и таблица РПЛ

За "Акрон" 28-летний черногорский полузащитник выступает первый сезон и сразу стал ключевым футболистов. Всего он сыграл в РПЛ 18 матчей, забил 5 мячей и сделал 5 голевых передач.