Генеральный директор «Акрона»: Мы готовы продать своих лидеров

Стефан Лончар Фото: globallookpress.com
Если по Лончару поступит солидное предложение, то не будем препятствовать его уходу. Но это действительно должно быть хорошее предложение. Мы не настроены продавать большое количество хороших игроков — говорим о штучных трансферах.
О тех ребятах, которые действительно заслужили предложения кратно выше, чем те возможности, которые есть у нас. Если при этом клубу предлагают достойные условия и мы можем найти альтернативу, исходя из наших бюджетных параметров, тогда отпустим«, — сказал руководитель "Акрона" "Чемпионату".
За "Акрон" 28-летний черногорский полузащитник выступает первый сезон и сразу стал ключевым футболистов. Всего он сыграл в РПЛ 18 матчей, забил 5 мячей и сделал 5 голевых передач.