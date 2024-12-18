приметв 1/8 финала Кубка Италии. Матч начнется 18 декабря в 23:00 по мск. Анонс, прогнозы и коэффициенты на игру.

В прошлом матче «Рома» на выезде проиграла «Комо» 0:2 в рамках Серии А. Однако у себя дома «римляне» выиграли два раза подряд, забив в общей сумме 7 голов. В Кубке Италии этого сезона «джаллоросси» участия еще не принимали. В прошлом году хозяева дошли до 1/4 финала, где проиграли «Лацио».

В Серии В у «Сампдории» дела идут не очень хорошо. Команда остается без побед на протяжении семи игр — 3 поражения и 3 ничьи. В Кубке Италии гости проведут третий матч. Ранее они со скрипом через пенальти прошли «Комо» и «Дженоа». В прошлом году «Сампа» не смогла дойти и до 1/8 финала.

Прогнозы и ставки

Разберем, какие коэффициенты предлагают букмекеры, какие прогнозы дают эксперты на игру.

«Рома» — фаворит за 1.28, на «Сампу» нам предлагают 10.5. За 1.13 и 5.90 можно взять ставки на проход команд в следующий раунд.

Аналитики LiveSport.Ru на стороне «Ромы» и предсказывают ее победу. Ставки можно узнать в прогнозе редакции.

на стороне «Ромы» и предсказывают ее победу. Ставки можно узнать в прогнозе редакции. По прогнозу ИИ, «Роме» будет достаточно одного забитого мяча для победу.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча «Рома» — «Сампдория» на сайте LiveCup.Run.

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