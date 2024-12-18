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    Мусиала подвел итоги 2024 года

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    Хавбек «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала вспомнил, какие моменты в 2024 году были наиболее радостными для него.

    Джамал Мусиала
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    Джамал Мусиала

    «Когда мы вышли вперёд в игре с "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Потом, когда Фонзи (Альфонсо Дэвис) забил в Мадриде, что вывело нас вперёд 1:0 в ответном матче полуфинала. Да и вообще весь Евро-2024 был моментом счастья: каждый гол, каждая встреча с болельщиками.

    Мой гол в матче открытия против Шотландии, победа в раунде 1/16 с Данией. Я был счастлив до игры с Испанией», — приводит слова Мусиалы Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

    В текущем сезоне Мусиала в 21-м матче за «Баварию» во всех турнирах забил 12 мячей и сделал 5 голевых передач.

    Нынешний контракт футболиста с клубом истекает в июне 2026 года.

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