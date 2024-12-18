«Ман Сити» вернулся к кандидатуре Киммиха

Английскийснова интересуется опорным полузащитником «Баварии», сообщает известный журналист Кристиан Фальк.

Летом «горожане» уже делали предложение по переходу 29-летнего футболиста, но тогда мюнхенцы не захотели его отпускать

По окончании сезона контракт Киммиха с «Баварией» заканчивается и пока стороны никак не могут договориться о его продлении. Уже в январе «Манчестер Сити» сможет сделать официальное предложение немцу о переходе.

Напомним, что под руководством Гвардиолы Киммих провел несколько сезонов в «Баварии» и всегда лестно отзывался об испанском специалисте.