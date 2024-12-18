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    «Ман Сити» вернулся к кандидатуре Киммиха

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    Английский «Манчестер Сити» снова интересуется опорным полузащитником «Баварии» Йозуа Киммихом, сообщает известный журналист Кристиан Фальк.

    Йозуа Киммих
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    Йозуа Киммих

    Летом «горожане» уже делали предложение по переходу 29-летнего футболиста, но тогда мюнхенцы не захотели его отпускать

    По окончании сезона контракт Киммиха с «Баварией» заканчивается и пока стороны никак не могут договориться о его продлении. Уже в январе «Манчестер Сити» сможет сделать официальное предложение немцу о переходе.

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    • Напомним, что под руководством Гвардиолы Киммих провел несколько сезонов в «Баварии» и всегда лестно отзывался об испанском специалисте.

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