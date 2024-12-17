Официально: Волженкин — новый президент «Оренбурга»

Стало известно, что Василий Еремякин покинул пост президента «Оренбурга», назначив Волженкина своим приемником.
«ФК "Оренбург" благодарит Василия Еремякина за многолетнее сотрудничество. При Василии Петровиче ФК "Оренбург" значительно шагнул вперёд — дважды побеждал в ФНЛ и выходил в РПЛ, завершил реконструкцию стадиона, направленную на увеличение вместимости и приведения инфраструктуры стадиона к критериям РПЛ. Седьмое место в РПЛ — наивысшее достижение клуба за всю историю! Спасибо Вам, Василий Петрович, здоровья и всего самого хорошего.
Желаем Кириллу Сергеевичу и Исмаилу Ахмедовичу плодотворной работы в нашем футбольном клубе!» — написано в заявлении «Оренбурга».
После 18-и туров в российской Премьер-лиги команда Владимира Слишковича занимает последнее 16-е место в таблице с 8-ю очками в активе.