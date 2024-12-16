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    Лончар: РПЛ — сильнейшая лига, где я играл

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    Один из лидеров тольяттинского «Акрона» Стефан Лончар рассказал, что считает РПЛ сильнейшей лигой за всю свою карьеру.

    Стефан Лончар
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    Стефан Лончар

    «По моим ощущениям, чемпионат России самый сложный, но есть несколько деталей. Дело в том, что здесь выше уровень интенсивности игры, чем в вышеперечисленных странах. У меня могут быть субъективные ощущения, потому что в Хорватии с "Истрой" мы боролись за выживание, в сербском "Нови‑Пазар" первый сезон тоже были внизу, но потом вошли в топ‑5.

    И здесь закрадывается следующий нюанс: в этих странах по четыре‑пять сильных команд, в Венгрии вообще только "Ференцварош", а остальные равны по уровню.

    В России же десяток клубов могут претендовать на первое место, они все в борьбе между собой. Поэтому и ощущается другой уровень единоборств в матчах, — сказал Лончар в интервью "Матч ТВ".

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас Лончару 28 лет. За "Акрон" он выступает с лета 2024 года. За команду в чемпионате России он сыграл 18 матчей, забил в них 5 мячей и сделал 6 голевых передач.

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