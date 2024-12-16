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    Газзаев: Согласен, что Головин признан лучшим футболистом России

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    Знаменитый российский тренер Валерий Газзаев прокомментировал опрос «СЭ» на звание лучшего футболиста России 2024 года, где первое место занял игрок «Монако» Александр Головин.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Полностью согласен с признанием Головина лучшим футболистом года в нашей стране. Это заслуженно, потому что мы видим его результаты и игру. Александр показывает стабильную игру уже не один год, демонстрируя свой уровень. Не случайно "Монако" продлил с ним контракт. На него очень надеются», — сказал Газзаев «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Головин стал первым со 185 очками. Также в пятерку лучших вошли: Джон Кордоба («Краснодар», 115 баллов), Максим Глушенков («Локомотив» / «Зенит», 111 баллов), Манфред Угальде («Спартак», 98 баллов), Алексей Батраков («Локомотив», 86 баллов).

    В 2023 году лучшим также был признан Головин.

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