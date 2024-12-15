Киммих: Ни одно набранное нами очко не было везением

Защитникподвел итог матча против(1:2).

«Мы увидели, что ничего не достается даром. Ни одно набранное нами очко не было везением. Мы должны осознавать, что для всего нужно работать. Мы не получаем победы даром.

Мы не очень хорошо владели мячом и допустили несколько ошибок. В результате много чего произошло вокруг нашей штрафной. Теперь все должны быть уверены, что в пятницу они будут на высочайшем уровне. "Лейпцигу" предстоит сразиться с очень сильной Баварией», –приводит слова Киммиха Bayern & Germany.

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После этой игре «Майнц» набрал 22 очка и поднялся на шестое место. У «Баварии» 33 балла и первая строчка.