«Брайтон» — «Кристал Пэлас»: счет матча 1:3, обзор голов

Исмаила Сарр Фото: globallookpress.com
В составе победителей мячи забивали Тревор Чалоба (27-я) и дважды Исмаила Сарр (33-я и 82-я).
Единственный мяч «чаек» был забит в результате автогола Марк Геи на 87-й минуте.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Брайтон энд Хоув Альбион — Кристал Пэлас 1:3
Голы: 0:1 Трево Чалоба (27'), 0:2 Исмаила Сарр (33'), 0:3 Исмаила Сарр (82'), 1:3 Марк Гехи (автогол) (87') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Тарик Лампти (Хулио Энсисо, 46'), Ян Паул ван Хекке, Льюис Данк, Первис Эступинан, Карлос Балеба (Матс Виффер, 88'), Ясин Аяри (Браян Груда, 72'), Янкуба Минте (Саймон Адингра, 72'), Каору Митома, Жоао Педро, Жоржиньо Рюттер (Эван Фергюсон, 72') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл (Натаниэл Клайн, 85'), Даниэль Муньос, Марк Гехи, Максанс Лакруа, Эберечи Эзе (Даити Камада, 60'), Хефферсон Лерма, Уилл Хьюз (Шейк Дукуре, 85'), Трево Чалоба, Жан-Филипп Матета (Эдвард Нкетиа, 60'), Исмаила Сарр (Justin Devenny, 90') Предупреждения: Льюис Данк (45 + 1'), Марк Гехи (45 + 4'), Даниэль Муньос (51'), Дин Хендерсон (69'), Исмаила Сарр (79')
«Брайтон» сейчас на девятой строчке с 24 очками. «Кристал» с 16-ю поднялся на 15-ю позицию.