«Манчестер Юнайтед» готов продать Эриксена в январе

Полузащитник «Манчестер Юнайтед»может покинуть команду в январе.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, английский клуб готов отпустить 32-летнего датчанина уже в следующем месяце, если получит выгодное предложение.

Действующий контракт Эриксена с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2025 года. В текущем сезоне он провел за «красных дьяволов» 14 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость Эриксена в восемь миллионов евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим определился с игроками, которые останутся в команде и на следующий сезон.