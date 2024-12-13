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    Булыкин назвал главного претендента на вылет из РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Оренбург Ахмат
    Бывший игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин назвал команду, которая является главным кандидатом на вылет из РПЛ.

    Владимир Слишкович — тренер «Оренбурга»
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    Владимир Слишкович — тренер «Оренбурга»

    «Оренбургу» будет очень тяжело сохранить прописку в РПЛ, хотя «Ахмат» был ниже, но сейчас они наладили игру. Думаю, «Оренбург» — это главный кандидат на вылет из РПЛ.

    У них такая сложная команда, что Слишковичу не удаётся добиться результата и привести всё в порядок. Уже вторая часть сезона покажет, на что способен «Оренбург» во главе с Слишковичем«, — сказал Булыкин "Чемпионату".

    Календарь и таблица РПЛ

    По итогам первой части сезона "Оренбург" идет последним с отставание в пять очков от занимающего 15-е место "Ахмата".

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