«Штутгарт» — «Янг Бойз»: счет матча 5:1, обзор голов

«Штутгарт» Фото: globallookpress.com
Победа хозяев получилась волевой. На гол Лукаша Лакомы хозяева ответили точными ударами Ангело Штиллера, Энцо Мийо, Криса Фухриха, Джоши Вагномана и Янника Кейтеля.
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Штутгарт — Янг Бойз 5:1
Голы: 0:1 Лукаш Лакомий (6'), 1:1 Ангело Штиллер (25'), 2:1 Энцо Мийо (53'), 3:1 Крис Фюрих (61'), 4:1 Йоша Вагноман (66'), 5:1 Янник Кайтель (76') Штутгарт: Александр Нюбель, Йоша Вагноман (Паскаль Штенцель, 77'), Антони Руо (Леонидас Стергиу, 82'), Юлиан Хабот, Максимилиан Миттельштадт (Амин Аль-Дахиль, 77'), Атакан Каразор (Янник Кайтель, 46'), Ангело Штиллер, Фабиан Ридер, Крис Фюрих (Jarzinho Malanga, 77'), Энцо Мийо, Эрмедин Демирович Янг Бойз: Давид фон Бальмос, Жауэн Аджам (Левен Блюм, 70'), Лорис Бенито, Закари Атекаме, Жоэль Монтейру, Кастриот Имери (Дариан Малес, 62'), Лукаш Лакомий, Филип Угринич, Мохамед Камара (Патрик Пфайфер, 70'), Седрик Иттен (Сильвер Ганвула, 62'), Алан Виржиниус (Эбрима Колли, 76') Предупреждения: Лорис Бенито (58'), Жауэн Аджам (61'), Фабиан Ридер (86'), Филип Угринич (88'), Лукаш Лакомий (90')
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Штутгарт» смог набрать семь очков и поднялся на 26-е место. У «Янг Бойз» нет баллов и последняя строчка.