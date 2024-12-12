ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Зенит»Ощущение дежавю. Итоги первой части сезона РПЛ
    Все новости спорта

    «Штутгарт» разбил «Янг Бойз» в Лиге чемпионов

    «Штутгарт» — «Янг Бойз»: счет матча 5:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Германии Штутгарт Янг Бойз
    В матче шестого тура общего этапа «Штутгарт» разгромил «Янг Бойз» со счетом 5:1.

    «Штутгарт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Штутгарт»

    Победа хозяев получилась волевой. На гол Лукаша Лакомы хозяева ответили точными ударами Ангело Штиллера, Энцо Мийо, Криса Фухриха, Джоши Вагномана и Янника Кейтеля.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Штутгарт — Янг Бойз 5:1
    Голы: 0:1 Лукаш Лакомий (6'), 1:1 Ангело Штиллер (25'), 2:1 Энцо Мийо (53'), 3:1 Крис Фюрих (61'), 4:1 Йоша Вагноман (66'), 5:1 Янник Кайтель (76') Штутгарт: Александр Нюбель, Йоша Вагноман (Паскаль Штенцель, 77'), Антони Руо (Леонидас Стергиу, 82'), Юлиан Хабот, Максимилиан Миттельштадт (Амин Аль-Дахиль, 77'), Атакан Каразор (Янник Кайтель, 46'), Ангело Штиллер, Фабиан Ридер, Крис Фюрих (Jarzinho Malanga, 77'), Энцо Мийо, Эрмедин Демирович Янг Бойз: Давид фон Бальмос, Жауэн Аджам (Левен Блюм, 70'), Лорис Бенито, Закари Атекаме, Жоэль Монтейру, Кастриот Имери (Дариан Малес, 62'), Лукаш Лакомий, Филип Угринич, Мохамед Камара (Патрик Пфайфер, 70'), Седрик Иттен (Сильвер Ганвула, 62'), Алан Виржиниус (Эбрима Колли, 76') Предупреждения: Лорис Бенито (58'), Жауэн Аджам (61'), Фабиан Ридер (86'), Филип Угринич (88'), Лукаш Лакомий (90')

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Штутгарт» смог набрать семь очков и поднялся на 26-е место. У «Янг Бойз» нет баллов и последняя строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Есть ли шансы у казахов против «Челси»?
  • «Астана» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • Сможет ли «Брага» доставить проблемы римлянам?
  • «Рома» — «Брага». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Позволит ли Лига Европы вернуться к победам «МЮ»?
  • «Виктория» Пльзень — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 12 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Астана — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рома — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Эльфсборг — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Аякс — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Лион — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры