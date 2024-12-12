«Оренбург» хотят покинуть все южноамериканские игроки

Южноамериканские футболистынастроены покинуть команду во время зимней паузы в РПЛ. Об этом рассказал агент Тимур Гурцкая.

По словам Гурцкая, латиноамериканский футболисты «Оренбурга» недовольны игровым стилем главного тренера команды Владимира Слишковича.

«Там все латиноамериканцы хотят уйти. Они не хотят работать с этим тренером. Все до одного. Они понимают, что методика, которую проповедует Слишкович, не даст этой команде возможности…

Что за методика? От обороны, откусаться. Слишкович ведет все к тому, что если вдруг он останется, надо всех латиноамериканцев убрать, и привезти туда выходцев с Балкан.

Потому что тот футбол, в который он хочет играть — не вставая с жопы, забить в одной-единственной атаке, — это не латиноамериканский футбол. Это совершенно другое, вообще другой футбол в отличие от того, который ранее проповедовали в "Оренбурге", начиная от Лички, когда они выходили в РПЛ, и по сей день. Эта была просто катастрофическая замена (Давида Деограсии на Слишковича — прим.).

Это очень тонкий момент, как нужно работать с латиноамериканцами. Если ты ему просто говоришь: "Я тебе зарплату плачу, работай" — с ними это так не работает. С этими футболистами надо прямо ежедневно находиться на контакте», — сказал Гурцкая в эфире канала «Это футбол, брат!».

Календарь и таблица РПЛ

«Оренбург» набрал восемь очков в 18 матчах и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.