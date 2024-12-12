Мотта: Я очень доволен победой над «Манчестер Сити»

Наставник «Ювентуса»высказался о победе над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Я очень доволен. Мы показали очень хорошую игру против сильной команды, которая демонстрировала исключительные результаты в последние годы. "Ювентус" и наши болельщики должны гордиться этой команды.

Мы проиграли только одну игру в Лиге чемпионов, а во всех остальных боролись до конца. Мы не задираем нос, но продолжим делать все возможное, чтобы привести "Юве" туда, где он заслуживает быть», — цитирует пресс-служба УЕФА Мотту.

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«Ювентус» набрал 11 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» опустился на 22-ю строчку — 8 очков.