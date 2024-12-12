«Фиорентина» забила семь безответных голов ЛАСКу в матче ЛК

Завершились четыре матча 5-го тура общего этапа Лиги конференций.

В одной из встреч «Фиорентина» уничтожила ЛАСК со счетом 7:0.

В составе итальянской команды дублем отметился Риккардо Соттиль, отличившись на 10-й и 58-й минутах.

Еще по голу записали на свой счет Нанитамо Иконе на 22-й минуте, Амир Ричардсон на 39-й минуте, Роландо Мандрагора на 69-й минуте и Альберт Гвюдмюндссон на 85-й минуте с пенальти.

К тому же, игрок ЛАСКа Филип Стойкович на 82-й минуте организовал гол в свои ворота.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Фиорентина — ЛАСК 7:0 Голы: 1:0 Риккардо Соттиль (10'), 2:0 Жонатан Иконе (22'), 3:0 Амир Ричардсон (39'), 4:0 Риккардо Соттиль (58'), 5:0 Роландо Мандрагора (69'), 6:0 Филип Стойкович (автогол) (82'), 7:0 Альберт Гудмундссон (пенальти) (85') Предупреждения: Бранко Йовичич (45 + 1'), Лукас Мартинес Куарта (90 + 1')

После этого матча «Фиорентина» занимает 2-е место в таблице с 12-ю очками в активе, а ЛАСК — на 34-й позиции с 2 баллами.

АПОЭЛ на чужом поле одолел «Ноа» со счетом 3:1.

У кипрской команды голы забили Иссам Шебак на 23-й минуте, Георги Костадинов на 89-й и Дэвид Абагна на 90+3-й минуте.

В составе «Ноа» единственный гол забил Матеус Баррозо на 45+4-й минуте.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Ноа — АПОЭЛ 1:3 Голы: 0:1 Исам Шебак (23'), 1:1 Матеус Аиас (45 + 4'), 1:2 Георги Костадинов (89'), 1:3 David Abagna (90 + 3') Предупреждения: Серхио Техера (45 + 4'), Helder (52')

АПОЭЛ занимает 9-е место с 10-ю баллами, а «Ноа» располагается на 29-й строчке (4).

«Серкль» Брюгге разгромил «Олимпию» из Любляны со счетом 4:1.

В составе бельгийской команды дублем отметился Казим Олайгбе, отличившись на 2-й и 81-й минутах встречи. Еще по голу забили Филипе Августо да Силва на 24-й минуте и Кевин Денки на 72-й минуте.

Единственный гол у «Олимпии» записал на свой счет Алехандро Санчес на 5-й минуте.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Олимпия Любляна — Серкль Брюгге 1:4 Голы: 0:1 Казим Олаигбе (2'), 1:1 Алехандро Бланко (5'), 1:2 Фелипе Аугусто (24'), 1:3 Ауэк Денки (72'), 1:4 Казим Олаигбе (81') Предупреждения: Фелипе Аугусто (8'), Peter Agba (27'), Давид Суалехе (53'), Ибраим Диаките (64'), Marko Ristic (65'), Агустин Доффо (90 + 4') Удаление: Charles Alves Moreir Thalisson (48')

«Серкль» после этого матча занимает 5-е место с 10-ю баллами в копилке, а «Олимпия» — на 11-й строчке (9).

ХИК сыграл вничью с «Мольде» (2:2).

В составе норвежской команды дубль оформил Фредерик Ихлер, забив свои голы на 14-й и 27-й минутах встречи.

У ХИКа отличились Ли Ирвин на 32-й минуте и Кай Мерилуото на 90+2-й минуте.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги ХИК — Мольде 2:2 Голы: 0:1 Фредерик Иглер (14'), 0:2 Фредерик Иглер (27'), 1:2 Ли Ирвин (32'), 2:2 Кай Мерилуото (90 + 2') Предупреждения: Мадс Энггор (4'), Бруклин Лайонс-Фостер (54'), Лукас Лингман (64')

После этого матча «Мольде» занимает 24-е место в таблице (4 очка), а ХИК располагается на 28-й позиции с тем же количеством баллов.