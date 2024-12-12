«Фиорентина» забила семь безответных голов ЛАСКу в матче ЛК

В одной из встреч «Фиорентина» уничтожила ЛАСК со счетом 7:0.
В составе итальянской команды дублем отметился Риккардо Соттиль, отличившись на 10-й и 58-й минутах.
Еще по голу записали на свой счет Нанитамо Иконе на 22-й минуте, Амир Ричардсон на 39-й минуте, Роландо Мандрагора на 69-й минуте и Альберт Гвюдмюндссон на 85-й минуте с пенальти.
К тому же, игрок ЛАСКа Филип Стойкович на 82-й минуте организовал гол в свои ворота.
После этого матча «Фиорентина» занимает 2-е место в таблице с 12-ю очками в активе, а ЛАСК — на 34-й позиции с 2 баллами.
АПОЭЛ на чужом поле одолел «Ноа» со счетом 3:1.
У кипрской команды голы забили Иссам Шебак на 23-й минуте, Георги Костадинов на 89-й и Дэвид Абагна на 90+3-й минуте.
В составе «Ноа» единственный гол забил Матеус Баррозо на 45+4-й минуте.
АПОЭЛ занимает 9-е место с 10-ю баллами, а «Ноа» располагается на 29-й строчке (4).
«Серкль» Брюгге разгромил «Олимпию» из Любляны со счетом 4:1.
В составе бельгийской команды дублем отметился Казим Олайгбе, отличившись на 2-й и 81-й минутах встречи. Еще по голу забили Филипе Августо да Силва на 24-й минуте и Кевин Денки на 72-й минуте.
Единственный гол у «Олимпии» записал на свой счет Алехандро Санчес на 5-й минуте.
«Серкль» после этого матча занимает 5-е место с 10-ю баллами в копилке, а «Олимпия» — на 11-й строчке (9).
ХИК сыграл вничью с «Мольде» (2:2).
В составе норвежской команды дубль оформил Фредерик Ихлер, забив свои голы на 14-й и 27-й минутах встречи.
У ХИКа отличились Ли Ирвин на 32-й минуте и Кай Мерилуото на 90+2-й минуте.
После этого матча «Мольде» занимает 24-е место в таблице (4 очка), а ХИК располагается на 28-й позиции с тем же количеством баллов.