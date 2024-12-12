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    Артета: Очень хорошо, что «Арсенал» забил три мяча

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    Наставник «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Монако» (3:0) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Очень рад, это очевидно, потому что забили три гола, сохранили ворота сухими и выиграли. Мы начали матч очень хорошо, в первом тайме мы должны были убить интригу, но не сделали этого. В Лиге чемпионов будут трудные моменты, и мы терпели, но когда забили второй гол, игра уже была под контролем.

    Очень хорошо, что забили три мяча, особенно потому, что это были очень разные голы. Это то, чего мы хотим. Мы могли забить много голов с игры, но, в любом случае, очень рады», — цитирует BBC Артету.

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    «Арсенал» набрал 13 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. «Монако» с 10 баллами опустился на 16-ю строчку.

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