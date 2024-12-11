Петржела: Если Дуглас Сантос хочет играть за сборную Бразилии, зачем ему гражданство РФ?

Экс-тренеротреагировал на слова Дугласа Сантоса о том, что он хочет играть за сборную Бразилии, а не России.

«Если Дуглас Сантос хочет играть за сборную Бразилии, зачем ему гражданство РФ? Это комедия! Какая-то шутка получилась. Пусть едет в Бразилию тогда.

Не понимаю, зачем так делают. Вы верили, что он мог бы играть за сборную России? Я — никогда!

Я раскрыл Кержакова, Аршавина, Анюкова. Постоянно говорю: за Россию должны играть воспитанники, а не иностранцы "Зенита". Обидно за российских игроков», — приводит слова Петржелы «Р-Спорт».

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Напомним, что недавно бразильский полузащитник «Зенита» получил российский паспорт.