Каннаваро: «Реал» собирает звездных игроков, а потом это становится проблемой тренера

Экс-игрок сборной Италиивысказался о выступлениив этом сезоне Лиги чемпионов.

«У "Реала" Лига чемпионов в ДНК, но с этим новым форматом… кто знает. Может быть, этот сезон будет одним из тех, в которых они не пройдут далеко.

Мбаппе? Он испытывает трудности с адаптацией, но имейте в виду, что Бекхэму и Фигу тоже было непросто. Таков "Реал": они собирают звездных игроков, а потом это становится проблемой тренера.

Очевидно, что Мбаппе не может найти свою позицию, он любит идти за мячом, потому что он не чистый центральный нападающий. Он отнимает пространство у Беллингема, который год назад мог выиграть "Золотой мяч", а сейчас страдает», — цитирует Каннаваро Madrid Universal.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Напомним, что «Реал» идет 18-м в турнирной таблице Лиги чемпионов.