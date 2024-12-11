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    Илкай Гюндоган«Ювентус» — «Манчестер Сити». Онлайн
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    Каннаваро: «Реал» собирает звездных игроков, а потом это становится проблемой тренера

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    Экс-игрок сборной Италии Фабио Каннаваро высказался о выступлении «Реала» в этом сезоне Лиги чемпионов.

    Фабио Каннаваро
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    Фабио Каннаваро

    «У "Реала" Лига чемпионов в ДНК, но с этим новым форматом… кто знает. Может быть, этот сезон будет одним из тех, в которых они не пройдут далеко.

    Мбаппе? Он испытывает трудности с адаптацией, но имейте в виду, что Бекхэму и Фигу тоже было непросто. Таков "Реал": они собирают звездных игроков, а потом это становится проблемой тренера.

    Очевидно, что Мбаппе не может найти свою позицию, он любит идти за мячом, потому что он не чистый центральный нападающий. Он отнимает пространство у Беллингема, который год назад мог выиграть "Золотой мяч", а сейчас страдает», — цитирует Каннаваро Madrid Universal.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Напомним, что «Реал» идет 18-м в турнирной таблице Лиги чемпионов.

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