ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Ювентус» — «Манчестер Сити». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 6-го тура Лиги Чемпионов «Ювентус» — «Манчестер Сити»

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Ювентус Футбол Италии Манчестер Сити Футбол Англии
    Вся лентаСамое главное
    Шавкат Рахмонов против Иэна ГэрриИэн Гэрри удивил. Победа над ирландцем далась Рахмонову очень нелегко Илкай Гюндоган«Ювентус» — «Манчестер Сити». Онлайн Хулиан Альварес«Атлетико» — «Слован». Онлайн
    Все новости спорта
    Илкай Гюндоган
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илкай Гюндоган
    «Ювентус» и «Манчестер Сити» сыграют между собой в рамках 6-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Ювентус»

    «Ювентус» набрал 8 очков в 5-ти матчах и на данный момент занимает 22-е место в общей таблице Лиги Чемпионов. Туринский клуб одержал две победы, дважды сыграл вничью и один раз уступил, забив 7 голов и пропустив 5 раз в свои ворота. В оставшихся трех матчах команда Тьяго Мотты сыграет с «Манчестер Сити», «Брюгге» и «Бенфикой».

    «Ювентус» три матча кряду не может победить в Лиге Чемпионов, набрав два очка с «Астон Виллой» (0:0) и «Лиллем» (1:1) в двух крайних турах, а до этого туринцы проиграли «Штугарту» (0:1). Стартовые матчи против ПСВ (3:1) и «Лейпцига» (3:2) завершились в пользу «Ювентуса».

    «Чёрно-белые» идут на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. В крайнем туре Серии А «Ювентус» ушел от поражения с «Болоньей» (2:2), отыгравшись со счета 0:2. Эта ничья стала для туринцев третьей кряду после матчей с «Лечче» (1:1) и «Миланом» (0:0).

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» с 8 очками занимает 20-е место в турнирной таблице Лиги Чемпионов. «Горожане» одержали две победы при двух ничьих и одном поражении, забив 13 голов и пропустив 7 мячей в свои ворота. В оставшихся трех матчах общего этапа «Манчестер Сити» встретится с «Ювентусом», «ПСЖ» и «Брюгге».

    В 5-м туре команда Хосепа Гвардиолы принимала «Фейеноорд» и сыграла вничью 3:3, упустив преимущество в три мяча по ходу матча. До этого «горожане» крупно уступили «Спортингу» (1:4), разгромили «Спарту» (5:0) и «Слован» (4:0) и поделили очки с «Интером» (1:1).

    «Манчестер Сити» продолжает испытывать проблемы в чемпионате Англии. «Горожане» одержали лишь одну победу в 6-ти последних матчах и на данный момент занимают четвертую строчку в турнирной таблице. В крайнем туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграл вничью в гостях с «Кристал Пэлас»(2:2).

    Личные встречи

    Последний раз команды встречались между собой на групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2015/2016. Победу в обоих матчах отпраздновали футболисты «Ювентуса» — 2:1 в гостях и 1:0 дома.

    Всего в 6-ти очных встречах на счету туринцев 3 победы, «Манчестер Сити» оказался сильнее в одном случае и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.65.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.75
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ювентус — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Атлетико — Слован
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Арсенал — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Милан — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч Астана — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рома — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры