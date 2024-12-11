«Ювентус» и «Манчестер Сити» сыграют между собой в рамках 6-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Ювентус»

«Ювентус» набрал 8 очков в 5-ти матчах и на данный момент занимает 22-е место в общей таблице Лиги Чемпионов. Туринский клуб одержал две победы, дважды сыграл вничью и один раз уступил, забив 7 голов и пропустив 5 раз в свои ворота. В оставшихся трех матчах команда Тьяго Мотты сыграет с «Манчестер Сити», «Брюгге» и «Бенфикой».

«Ювентус» три матча кряду не может победить в Лиге Чемпионов, набрав два очка с «Астон Виллой» (0:0) и «Лиллем» (1:1) в двух крайних турах, а до этого туринцы проиграли «Штугарту» (0:1). Стартовые матчи против ПСВ (3:1) и «Лейпцига» (3:2) завершились в пользу «Ювентуса».

«Чёрно-белые» идут на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. В крайнем туре Серии А «Ювентус» ушел от поражения с «Болоньей» (2:2), отыгравшись со счета 0:2. Эта ничья стала для туринцев третьей кряду после матчей с «Лечче» (1:1) и «Миланом» (0:0).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» с 8 очками занимает 20-е место в турнирной таблице Лиги Чемпионов. «Горожане» одержали две победы при двух ничьих и одном поражении, забив 13 голов и пропустив 7 мячей в свои ворота. В оставшихся трех матчах общего этапа «Манчестер Сити» встретится с «Ювентусом», «ПСЖ» и «Брюгге».

В 5-м туре команда Хосепа Гвардиолы принимала «Фейеноорд» и сыграла вничью 3:3, упустив преимущество в три мяча по ходу матча. До этого «горожане» крупно уступили «Спортингу» (1:4), разгромили «Спарту» (5:0) и «Слован» (4:0) и поделили очки с «Интером» (1:1).

«Манчестер Сити» продолжает испытывать проблемы в чемпионате Англии. «Горожане» одержали лишь одну победу в 6-ти последних матчах и на данный момент занимают четвертую строчку в турнирной таблице. В крайнем туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграл вничью в гостях с «Кристал Пэлас»(2:2).

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой на групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2015/2016. Победу в обоих матчах отпраздновали футболисты «Ювентуса» — 2:1 в гостях и 1:0 дома.

Всего в 6-ти очных встречах на счету туринцев 3 победы, «Манчестер Сити» оказался сильнее в одном случае и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.65.