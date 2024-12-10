В матче 6-го тура Лиги чемпионовпримет. Встреча назначена на 10 декабря 23:00 мск.

«Зальцбургу» нужен подвиг, если он хочет включиться в борьбу за плей-офф. Однако побеждать у австрийцев не получается. За 5 туров команда потерпела 4 поражения и смогла обыграть только «Фейеноорд» (3:1). В прошлый раз хозяева крупно уступили «Байеру» 0:5. 07 декабря клуб сыграл в чемпионате Австрии, в котором он довольствовался ничьей с «СК Рапид» (2:2).

ПСЖ точно будет играть на победу. Во-первых, этого требует статус «парижан», во-вторых, им некуда деваться. Три очка скорее всего позволят гостям запрыгнуть в зону плей-офф. ПСЖ проиграл 0:1 «Арсеналу», 1:2 «Атлетико» и 0:1 «Баварии». Все это было в период последних четырех туров. Так что теперь «сине-красным» некуда отступать. После поражения от мюнхенцев парижский коллектив сыграл вничью 1:1 с «Нантом» и 0:0 с «Осером» в Лиге 1.

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Прогнозы и ставки

Разбираться особо нет смысла. Итак ясно, кто истинный фаворит поединка.

Букмекеры дают на ПСЖ 1.24, тогда как на победу «Зальцбурга» они предлагают 12.0. За 6.85 выставлена ставка на ничью.

Эксперты LiveSport.Ru уверенны, что ПСЖ не подкачает в самый ответственный момент. В прогнозе за 1.91 редакция сайта предложила свою ставку на игру.

ИИ не уверен в том, что ПСЖ разгромит «Зальцбург», но при этом он прогнозирует ему победу со счетом 2:1.

Где смотреть матч

Смотрите прямую трансляцию матча «Зальцбург» — ПСЖ на сайте LiveCup.Run. Здесь можно ознакомиться со статистикой, узнать составы и выбрать себе букмекера.

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