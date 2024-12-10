В 6-м туре Лиги чемпионов лидер турнирной таблицысыграет в гостях у. Поединок команд назначен на 10 декабря и начнется в 20:45 мск.

Для «Жироны» попасть в Лигу чемпионов уже стало большим достижением. Никто не ждал от команды каких-то запредельных результатов. По итогу на момент проведенных пяти туров хозяева имеют лишь одну победу и 4 поражения в придачу. В прошлых двух турах коллектив уступил ПСВ 0:4 и «Штурму» 0:1. 07 декабря испанский клуб потерпел крупное поражение 0:3 от «Реала» в Лиге чемпионов.

«Ливерпуль» показывает класс на всех фронтах. Помимо того, что команда Арне Слота лидирует в таблицы чемпионата Англии, она еще является лидером турнира в ЛЧ, имея максимально возможный рекорд из пяти побед. В последних матчах турнира «красные» разгромили 4:0 «Байер» и со счетом 2:0 обыграли «Реал». 04 декабря «мерсисайдцы» не смогли продлить свою серию побед и сыграли вничью 3:3 с «Ньюкаслом» в АПЛ.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Прогнозы и ставки на игру

«Ливерпуль» явно сильнее «Жироны» и оценки аналитиков это подтверждают.

Букмекеры дают 7.05 на хозяев и 1.45 на гостей. Ставка на ничью принимается за 5.0.

Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе за 1.85 считают, что «мерсисайдцы» продлят свою беспроигрышную серию в результативном поединке.

в своем прогнозе за 1.85 считают, что «мерсисайдцы» продлят свою беспроигрышную серию в результативном поединке. ИИ восстал против всех и спрогнозировал победу «Жироны» со счетом 2:1.

Где смотреть

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