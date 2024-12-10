«Ливерпуль» сыграет в гостях с «Жироной» в рамках 6-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Начало — в 20:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Жирона»

«Жирона» занимает 30-е место в общей таблице Лиги Чемпионов, набрав 3 очка в 5-ти матчах. Испанская команда одержала одну победу и четырежды проиграла, забив 4 мяча и пропустив 9 раз в свои ворота. В 3-х оставшихся турах «Жироне» предстоит встретиться с «Ливерпулем», «Миланом» и «Арсеналом».

В 2-х последних матчах команда Мичела осталась без очков, не забив ни разу ПСВ (0:4) и «Штурму» (0:1). До этого «Жирона» со счетом 2:0 переиграла «Слован», а начали турнир «бело-красные» с двух поражений от «ПСЖ» (0:1) и «Фейеноорда» (2:3).

В чемпионате Испании «Жирона» идет на 9-й строчке, набрав 22 очка в 16-ти матчах. «Бело-красные» крупно проиграли мадридскому «Реалу» в крайнем туре, пропустив от соперника три безответных мяча — 0:3.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице Лиги Чемпионов, ни разу не потеряв очки в пяти турах. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 12:1. Завершать групповой этап «красным» предстоит матчами с «Жироной», «Лиллем» и ПСВ.

За исключением первого победного матча с «Миланом» (3:1) мерсисайдцы больше не пропускали в свои ворота. В четырех следующий турах «Ливерпуль» обыграл «Болонью» (2:0), «Лейпциг» (1:0), «Байер» (4:0) и «Реал» (2:0).

Команда Арне Слота продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков в 14-ти матчах. Игру с «Эвертоном», которая должна была состояться на прошлых выходных, перенесли на другую дату из-за погодных условий, а до этого «Ливерпуль» сыграл в результативную ничью с «Ньюкаслом» (3:3), прервав серию из четырех побед подряд.

Стоит отметить, что «Жирона» и «Ливерпуль» не играли между собой ранее.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Жирона» — «Ливерпуль» с коэффициентом 1.85.