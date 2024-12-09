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    Симеоне: Гризманн отдает «Атлетико» абсолютно все

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетико Севилья
    Наставник «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 16-го тура Примеры против «Севильи» (4:3). Специалист отметил, что команда продолжает совершенствоваться.

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Мы должны продолжать совершенствоваться, и мы продолжаем работать как команда. Меня радует, что те, кто выходят на замену, делают это. Гол Лино был важен, такая реакция на изменения меня очень радует.

    Первый тайм у Гризманна был не очень хороший, но он все равно имел возможность отличиться. Во втором он уже забил. Он тот, кто всегда отдает "Атлетико" абсолютно все», — приводит слова Симеоне Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Атлетико» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Севилья» (19) — на 13-й позиции.

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