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    Николич: Взять три очка в Воронеже — это прекрасно

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    Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о матче против «Факела» (1:0).

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Все было ожидаемым. Еще раз хочу отметить, что была прекрасная атмосфера на стадионе. Это настоящая футбольная атмосфера. В Воронеже люди ходят на стадион, и при болельщиках это уже другой футбол.

    Очень доволен победой. "Факел" долго никто не мог обыграть в Воронеже. Мы не допустили моментов у своих ворот. Самоотдача была на очень высоком уровне. Жаль, что только не удалось воспользоваться своими моментами и забить второй гол. Я доволен своими ребятами, взять три очка в Воронеже — это прекрасно. С победой мы уходим на зимнюю паузу.

    Также я хотел поблагодарить наших болельщиков, которых было много в Воронеже. Очень рад был их увидеть.

    "Факел" стал больше прессинговать, во втором тайме уже была другая игра, но мы и это ожидали. Да, во втором тайме мы меньше уже владели мячом, но у нас было гораздо больше пространства для контратак. Во втором тайме у нас было больше шансов забить второй мяч, нежели в первом. Мы дотерпели и не допустили моментов у своих ворот, набрав важные три очка», — цитирует Николича «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА перед зимней паузой пока шестой с 31 очком. «Факел» в зоне стыков с 14 очками.

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