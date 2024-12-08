Личка: Мы сделали маленький шаг вперед

Главный тренер московскогопрокомментировал победу в матче с(4:1).

«Первые 15 минут у нас всё шло хорошо, играли на половине соперника. Плюс потом забили, но мы начали сами себе усложнять ситуацию: терять легкие мячи на нашей половине поля, давать сопернику уверенность. И начинается интрига. Во втором тайме были возможности забить и после второго гола мы, к сожалению, успокоились. В итоге соперник нам забил. Одна ошибка может поменять всю игру. К счастью, этого не случилось.

Мне сегодня понравился Гладышев, он старался, пробовал. Забить не получилось, но он этого заслуживал. Хорошо, что мы выиграли последний матч сезона.

Что касается Тюкавина, он сам попросил замену. У него выходные, он поговорит с доктором и уверен, там не будет ничего страшного.

У нас 35 очков сейчас, год назад было 32. Соперники забили нам на два гола меньше, нам получилось улучшить защиту. Мы сделали маленький шаг вперед. Осталось 13 матчей, это еще много. Сейчас нужно отдохнуть, возвращаться с чистыми мыслями и головой, использовать наши качества и догонять лидирующие команды, как мы делали это в прошлом сезоне и до последней секунды боролись за чемпионство», —цитирует Личку «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ — 35 очков. «Химки» находятся на 13-й строчке — 16 очков.