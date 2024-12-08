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    «Фулхэм» — «Арсенал»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В Англии продолжает 15-й тур Премьер-лиги. 08 декабря на «Крейвен Коттедж» состоится дерби между «Фулхэмом» и «Арсеналом». Команды начнут в 17:00 по мск.

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    «Фулхэм» сильно обиделся после разгромного поражения от «Вулверхэмптона» со счетом 1:4. После этого он решил исправиться и смог сыграть вничью 1:1 с «Тоттенхэмом». Уже в следующем туре «коттеджеры» на своем поле обыграли «Брайтон» 3:1, благодаря чему набрали 22 очка и вышли на 9-е место в таблице.

    «Арсенал» сейчас на подъеме — 3 победы подряд в АПЛ, разгром «Спортинга» 5:1 в Лиге чемпионов. Под каток попали «Ноттингем» (3:0) и «Вест Хэм» (5:2). В прошлом матче «канониры» дважды расстреляли ворота МЮ, не оставив шансов сопернику. Победа 2:0 над «манкунианцами» позволила команде Микеля Артеты выйти на 3-е место в таблице с 28 очками в активе.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    «Арсенал» сейчас куда лучше большинства команд АПЛ. У него идет игра в атаке, при этом «канониры» хорошо обороняются.

    • Так что ожидаемо гости выступают в роли фаворита. Букмекеры дают 5.60 на «Фулхэм» и 1.55 на «Арсенал», на ничью можно поставить за 4.40.

    • Что касается прогнозов, то LiveSport.Ru предлагает свой. Аналитики сайта считают, что «красно-белые» с большой долей вероятности продлят свою серию. Ставки с коэффициентами 2.35 и 1.98 можно посмотреть здесь.

    • По прогнозу ИИ, «Арсенал» выиграет, но с минимальным счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Сайт LiveCup.Run предлагает смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» — «Арсенал», а также следить за другими спортивными событиями 15-го тура чемпионата Англии.

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