«Фулхэм» сильно обиделся после разгромного поражения от «Вулверхэмптона» со счетом 1:4. После этого он решил исправиться и смог сыграть вничью 1:1 с «Тоттенхэмом». Уже в следующем туре «коттеджеры» на своем поле обыграли «Брайтон» 3:1, благодаря чему набрали 22 очка и вышли на 9-е место в таблице.
«Арсенал» сейчас на подъеме — 3 победы подряд в АПЛ, разгром «Спортинга» 5:1 в Лиге чемпионов. Под каток попали «Ноттингем» (3:0) и «Вест Хэм» (5:2). В прошлом матче «канониры» дважды расстреляли ворота МЮ, не оставив шансов сопернику. Победа 2:0 над «манкунианцами» позволила команде Микеля Артеты выйти на 3-е место в таблице с 28 очками в активе.
Прогнозы и ставки
«Арсенал» сейчас куда лучше большинства команд АПЛ. У него идет игра в атаке, при этом «канониры» хорошо обороняются.
- Так что ожидаемо гости выступают в роли фаворита. Букмекеры дают 5.60 на «Фулхэм» и 1.55 на «Арсенал», на ничью можно поставить за 4.40.
- Что касается прогнозов, то LiveSport.Ru предлагает свой. Аналитики сайта считают, что «красно-белые» с большой долей вероятности продлят свою серию. Ставки с коэффициентами 2.35 и 1.98 можно посмотреть здесь.
- По прогнозу ИИ, «Арсенал» выиграет, но с минимальным счетом 1:0.
Трансляция матча
Сайт LiveCup.Run предлагает смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» — «Арсенал», а также следить за другими спортивными событиями 15-го тура чемпионата Англии.
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