«Динамо» разгромило «Химки», Тюкавин оформил дубль

Московскоеодержало победу над подмосковнымив домашнем матче 18-го тура РПЛ.

Матч в Москве завершился со счетом 4:1 в пользу «Динамо».

В составе «Динамо» автором дубля стал нападающий Константин Тюкавин. Остальные мячи в ворота подмосковной команды отправили Хорхе Карраскаль и Вячеслав Грулёв.

Единственный гол «Химок» в этой игре забил Резиуан Мирзов.

«Динамо» продлило беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей. На этом отрезке у команды Марцела Лички четыре победы и три ничьи.

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ — 35 очков. «Химки» находятся на 13-й строчке — 16 очков.