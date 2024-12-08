«Динамо» разгромило «Химки», Тюкавин оформил дубль

Константин Тюкавин Фото: globallookpress.com
Матч в Москве завершился со счетом 4:1 в пользу «Динамо».
В составе «Динамо» автором дубля стал нападающий Константин Тюкавин. Остальные мячи в ворота подмосковной команды отправили Хорхе Карраскаль и Вячеслав Грулёв.
Единственный гол «Химок» в этой игре забил Резиуан Мирзов.
«Динамо» продлило беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей. На этом отрезке у команды Марцела Лички четыре победы и три ничьи.
«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ — 35 очков. «Химки» находятся на 13-й строчке — 16 очков.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо — Химки 4:1
Голы: 1:0 Константин Тюкавин (14'), 2:0 Хорхе Карраскаль (50'), 2:1 Резиуан Мирзов (58'), 3:1 Константин Тюкавин (78'), 4:1 Вячеслав Грулёв (90') Динамо: Андрей Лунёв, Фабиан Бальбуэна, Александр Кутицкий, Роберто Фернандес, Диего Лаксальт, Николас Маричал, Хорхе Карраскаль, Битело, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин Химки: Никита Кокарев, Петар Голубович, Александр Филин, Георгий Джикия, Ориньо, Зелимхан Бакаев, Лукас Вера, Александр Руденко, Илья Садыгов, Corredera A., Mejia R. Предупреждения: Зелимхан Бакаев (29'), Илья Садыгов (37'), Mejia R. (77'), Abdullahi S. (89')