1-й таймКраснодар — ЛокомотивОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар»«Краснодар» — «Локомотив». Онлайн
  • 19:39
    • Дубль Абрамова принес победу ЦСКА над «Локомотивом»
  • 16:58
    • «Савалат Юлаев» в овертайме победил «Ак Барс» в «зеленом дерби»
  • 15:57
    • «Динамо» разгромило «Химки», Тюкавин оформил дубль
  • 19:22
    • «Северсталь» дома обыграла «Трактор»
  • 19:16
    • Шайба Грицюка принесла победу СКА над «Барысом»
    Все новости спорта

    «Динамо» разгромило «Химки», Тюкавин оформил дубль

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Химки
    Московское «Динамо» одержало победу над подмосковными «Химками» в домашнем матче 18-го тура РПЛ.

    Константин Тюкавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Константин Тюкавин

    Матч в Москве завершился со счетом 4:1 в пользу «Динамо».

    В составе «Динамо» автором дубля стал нападающий Константин Тюкавин. Остальные мячи в ворота подмосковной команды отправили Хорхе Карраскаль и Вячеслав Грулёв.

    Единственный гол «Химок» в этой игре забил Резиуан Мирзов.

    «Динамо» продлило беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей. На этом отрезке у команды Марцела Лички четыре победы и три ничьи.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ — 35 очков. «Химки» находятся на 13-й строчке — 16 очков.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Химки 4:1
    Голы: 1:0 Константин Тюкавин (14'), 2:0 Хорхе Карраскаль (50'), 2:1 Резиуан Мирзов (58'), 3:1 Константин Тюкавин (78'), 4:1 Вячеслав Грулёв (90') Динамо: Андрей Лунёв, Фабиан Бальбуэна, Александр Кутицкий, Роберто Фернандес, Диего Лаксальт, Николас Маричал, Хорхе Карраскаль, Битело, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин Химки: Никита Кокарев, Петар Голубович, Александр Филин, Георгий Джикия, Ориньо, Зелимхан Бакаев, Лукас Вера, Александр Руденко, Илья Садыгов, Corredera A., Mejia R. Предупреждения: Зелимхан Бакаев (29'), Илья Садыгов (37'), Mejia R. (77'), Abdullahi S. (89')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Краснодар» и «Локомотив» выявить сильнейшего?
  • «Краснодар» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • «Наполи» снова сыграет прагматично
  • «Наполи» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Лондонское дерби завершится вничью?!
  • «Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 3.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 8 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  5.12
  • Экспресс дня 9 декабря
  • Завтра в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Вашингтон — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Орландо — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры