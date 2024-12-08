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    «Атлетик» разобрался с «Вильярреалом»

    «Атлетик» — «Вильярреал»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 16-го тура чемпионата Испании «Атлетик» в родных стенах переиграл «Вильярреал» со счетом 2:0.

    «Атлетик»
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    «Атлетик»

    Авторами забитых мячей в этой игре стали Айтор Паредес и Иньяки Уильямс.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетик — Вильярреал 2:0
    Голы: 1:0 Айтор Паредес (15'), 2:0 Иньяки Уильямс (69') Атлетик: Хулен Агирресабала, Оскар де Маркос, Даниэль Вивиан, Айтор Паредес, Юри Берчиче, Иньиго Руис де Галарета (Микель Весга, 85'), Беньят Прадос (Микель Хаурегисар, 68'), Ойан Сансет, Иньяки Уильямс (Nicolas Serrano, 85'), Алехандро Беренгер (Нико Уильямс, 60'), Горка Гурусета (Унаи Гомес, 68') Вильярреал: Диего Конде (Луис Жуниор, 73'), Хуан Бернат, Рауль Альбиоль, Логан Кошта, Кико Фемения, Алекс Баэна, Сантьяго Комесанья, Даниэль Парехо (Айосе Перес, 46'), Пап Гуй, Тьерно Барри (Херар Морено, 46'), Ереми Пино (Денис Суарес, 75') Предупреждения: Сантьяго Комесанья (35'), Ойан Сансет (55'), Беньят Прадос (68')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Атлетик» смог набрать 32 балла и идет четвертым в турнирной таблице. У «Вильярреала» осталось 26 очков и пятое место.

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