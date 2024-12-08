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    Гол Жирова принес «Ахмату» победу над «Оренбургом»

    «Ахмат» — «Оренбург»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 15-го тура чемпионата России «Ахмат» победил «Оренбург» со счетом 1:0.

    «Ахмат»
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    «Ахмат»

    Александр Жиров смог поразить ворота гостей на 50-й минуте встречи.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Оренбург 1:0
    Гол: 1:0 Александр Жиров (50') Ахмат: Михаил Опарин, Ризван Уциев, Турпал Ибишев, Александр Жиров, Арсен Адамов, Исмаэл, Камило, Максим Самородов, Лечи Садулаев, Даниил Павлович Уткин, Felippe Оренбург: Николай Сысуев, Данила Прохин, Артем Касимов, Иван Башич, Александр Коваленко, Дмитрий Рыбчинский, Ярослав Михайлов, Химми Марин, Казымджан Караташ, Саид Сахархизан, Stolbov S. Предупреждения: Иван Башич (38'), Казымджан Караташ (49'), Камило (58'), Исмаэл (78'), Stolbov S. (86'), Амин Талал (90+5')

    Календарь и таблица РПЛ

    У «Ахмата» стало 13 очков и 15-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Оренбурга» осталось 8 баллов и последняя строчка.

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