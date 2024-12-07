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    «Монако» уверенно победил «Тулузу»

    «Монако» — «Тулуза»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Монако Тулуза
    В 14-м туре французской Лиги 1 «Монако» выиграл на своем поле у «Тулузы» со счетом 2:0.

    Вильфрид Синго
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    Вильфрид Синго

    Счет на 50-й минуте открыл защитник Вильфрид Синго с передачи Ламина Камара.

    На 82-й минуте второй мяч забил Брель Эмболо, ему ассистировал Магнес Аклиуш.

    Александр Головин вышел в старте и провел на поле все 90 минут.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монако — Тулуза 2:0
    Голы: 1:0 Уилфрид Синго (50'), 2:0 Брил Эмболо (82') Монако: Радослав Маецки, Вандерсон (Джордан Тезе, 88'), Тило Керер, Уилфрид Синго, Каю Энрике (Кристиан Мависса, 88'), Элиот Матазо (Элисс Бен-Сегир, 63'), Магнес Аклиуше, Александр Головин, Ламин Камара, Такуми Минамино (Кассум Уаттара, 79'), Джордж Иленихена (Брил Эмболо, 63') Тулуза: Гийом Рест, Габриэль Суасо, Марк Маккензи, Чарли Крессвел, Джибриль Сидибе (Уоррен Каманзи, 87'), Янн Гбоу (Шави Бабика, 75'), Венсан Сьерро (Никлас Шмидт, 70'), Кристиан Кассерес (Миха Зайц, 87'), Арон Дённум (Франк Магри, 87'), Джошуа Кинг, Закария Абухляль Предупреждения: Закария Абухляль (37'), Брил Эмболо (69'), Кристиан Кассерес (71'), Джордан Тезе (90 + 1')

    «Монако» идет вторым в Лиге 1 с 29 очками. «Тулуза» (18) — 10-я.

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