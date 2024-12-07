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    «Боруссия» М сыграла вничью с «Боруссией» Д

    «Боруссия» М — «Боруссия» Д: счет матча 1:1, обзор голов

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    В 13-м туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» из Менхенгладбаха смогла отнять очки у «Боруссии» из Дортмунда — 1:1.

    Байно Гиттенс
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    Байно Гиттенс

    Первый тайм не принес забитых мячей. Счет на 65-й минуте открыл полузащитник «шмелей» Байно Гиттенс, ему ассистировал Нико Шлоттербек.

    Хозяева смогли отыграться уже через шесть минут после точного удара Кевина Штогера с пенальти.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия М — Боруссия Д 1:1
    Голы: 0:1 Джейми Байно-Гиттенс (65'), 1:1 Кевин Штёгер (пенальти) (71') Боруссия М: Мориц Николас, Джозеф Скалли, Нико Эльведи, Лукас Улльрих, Рокко Райтц (Марвин Фридрих, 90'), Юлиан Вайгль, Кевин Штёгер (Филипп Зандер, 75'), Франк Онора (Nathan NGoumou, 89'), Алассан Плеа (Робин Хак, 75'), Тим Кляйндинст (Томаш Чванчара, 89'), Kou Itakura Боруссия Д: Грегор Кобель, Рами Бенсебаини, Нико Шлоттербек, Никлас Зюле (Эмре Джан, 84'), Юлиан Рюэрсон, Джейми Байно-Гиттенс, Феликс Нмеча, Паскаль Грос (Джованни Рейна, 78'), Серу Гирасси, Марсель Забитцер, Максимилиан Байер (Дониелл Мален, 58') Предупреждения: Юлиан Вайгль (30'), Нико Шлоттербек (47'), Паскаль Грос (70'), Томаш Чванчара (90 + 4'), Томаш Чванчара (90 + 5')

    После этого матча у «Боруссии» Д стало 21 очко и пятое место в таблице чемпионата Германии. «Боруссия» М идет на 11-м месте с 18 очками.

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