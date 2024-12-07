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    «Барселона» упустила победу над «Бетисом»

    «Бетис» — «Барселона»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В 16-м туре испанской Примеры «Бетис» на своем поле ушел от поражения в матче с«Барселоной» — 2:2.

    Ферран Торрес
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    Ферран Торрес

    На 39-й минуте счет открыл Роберт Левандовский с передачи Жюля Кунде.

    Хозяева отыгрались на 68-й минуте, пенальти реализовал Джованни Ло Чельсо.

    Второй мяч каталонцы забили на 82-й минуте, его автором стал Ферран Торрес, а ассистировал ему Ламин Ямаль.

    Второй мяч хозяев на 90+4-й минуте забил молодой нападающий Ассан Диао.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Барселона 2:2
    Голы: 0:1 Роберт Левандовски (40'), 1:1 Джовани Ло Чельсо (пенальти) (68'), 1:2 Ферран Торрес (82'), 2:2 Ассане Диао (90 + 4') Бетис: Юссуф Сабали, Марк Бартра, Диего Льоренте, Ромен Перро (Айтор Руйбаль, 72'), Матео Флорес (Иско, 76'), Серхи Альтмира, Джовани Ло Чельсо, Эсекьель Авила, Абде Эззальзули (Jesus Rodriguez Caraballo, 86'), Витор Уго Роке Феррейра (Ассане Диао, 77'), Fran Vieites Барселона: Игнасио Пенья, Алекс Бальде (Эктор Форт, 88'), Иньиго Мартинес, Пау Кубарси, Жюль Кунде, Даниэль Ольмо (Френки де Йонг, 60'), Марк Касадо, Роберт Левандовски (Пау Виктор, 74'), Рафаэл Диас (Ферран Торрес, 60'), Ламин Ямал, Педри (Гави, 74') Предупреждения: Матео Флорес (35'), Френки де Йонг (66'), Эктор Форт (90') Удаление: Hansi Flick (66')

    В 17-м туре «Бетис» сыграет в гостях с «Вильярреалом», а «Барселона» примет «Леганес».

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