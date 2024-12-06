Сергеев рассказал о победной тактике «Крыльев» в матче против «Зенита»

Нападающийрассказал о том, как нужно действовать, чтобы обыграть

«Крылья умышленно упростили игру под "Зенит"? Да, второй тайм это показал. Против "Зенита" всегда тяжело играть. Особенно в гостях.

Они доминируют весь матч. И то, что мы забили три гола и потом действовали на контратаках, — тоже футбольная тактика. В этом ничего плохого нет», — рассказал Иван Сергеев Чемпионату.

Напомним, что «Крылья Советов» обыграли «Зенит» со счетом 3:2. Сергеев оформил дубль в ворота «сине-бело-голубых», забив голы на 17-й и 28-й минутах встречи.