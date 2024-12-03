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    Орлов призвал «Зенит» брать пример со «Спартака»

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    Комментатор Геннадий Орлов похвалил московский «Спартак». По его мнению, красно-белые являются лидерами по качеству футбола на данный момент.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Надо играть как играл "Спартак". Сегодня вот лидер по игре "Спартак". Это надо признать. Потому что он, вчера победив "Краснодар", завоевал очень много симпатий именно игрой своей. Всё равно "Зенит" остался на первой строчке, и это очень хорошо», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч между «Краснодаром» и «Спартаком» состоялся в воскресенье, 1 декабря. Красно-белые разгромили соперника со счетом 3:0. Команда Деяна Станковича набрала 34 очка.

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