Головин: Поражение от «Марселя» сделает «Монако» только сильнее

.SubTitle Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался по поводу поражения от «Марселя» (1:2) в матче 13-го тура чемпионата Франции. Россиянин рад, что ему удалось поразить ворота соперника.

«Считаю, что мы ни в чем не уступили противнику и наиграли как минимум на ничью. Первый тайм остался за нами, после перерыва соперник, игравший дома, конечно, добавил, но не сказал был, что у них было преимущество. Нас чуть выбил первый гол в наши ворота, когда счет стал 1:1. Тот мяч получился немного нелепым и нелогичным.

Что касается моего гола, то у нас получилось наказать соперника за грубую ошибку в центре поля. Думаю, это поражение сделает нас только сильнее и все будет хорошо», — сказал Головин «СЭ».

После этого матча «Монако» и «Марсель» с 26 очками занимают третье и второе места в турнирной таблице соответственно.