«Майнц» — «Хоффенхайм»: счет матча 2:0, обзор голов

Забитыми мячами в этой игре отметился Джонатан Буркардт, который отметился дублем.
Футбол. Германия. Бундеслига
Майнц — Хоффенхайм 2:0
Голы: 1:0 Жонатан Буркардт (4'), 2:0 Жонатан Буркардт (24') Майнц: Робин Центнер, Данни да Коста, Штефан Белл, Филипп Мвене, Доминик Кор, Антони Каси (Сильван Видмер, 73'), Кайсю Сано, Надим Амири, Пауль Небель (Хон Хён-сок, 87'), Ли Джэ Сон, Жонатан Буркардт Хоффенхайм: Оливер Бауман, Стэнли Нсоки, Кевин Акпогума, Павел Кадержабек (Валентен Жендрей, 46'), Том Бишоф, Антон Стах, Александер Прасс (Деннис Гайгер, 79'), Харис Табакович (Макс Мёрштедт, 68'), Якоб Бруун Ларсен (Мергим Бериша, 79'), Андрей Крамарич (Давид Юрасек, 68'), Адам Гложек Предупреждения: Филипп Мвене (16'), Андрей Крамарич (28'), Павел Кадержабек (32'), Антон Стах (47')
Календарь и таблица Бундеслиги
У «Майнца» теперь 19 очков и седьмое место. В активе «Хоффенхайма» 12 баллов и 14-я строчка.