1-й таймЛиверпуль — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»«Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Онлайн
  • 19:02
    • «Парма» уверенно победила «Лацио», «Торино» уступил «Наполи»
  • 18:38
    • «Краснодар» — «Спартак»: стартовые составы на центральный матч 17-го тура РПЛ
  • 18:31
    • «Зенит» сенсационно уступил дома «Крыльям Советов»
  • 18:30
    • «Манчестер Юнайтед» разбил «Эвертон»
  • 18:04
    • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: стартовые составы на игру АПЛ
    Все новости спорта

    «Майнц» разобрался с «Хоффенхаймом»

    «Майнц» — «Хоффенхайм»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Майнц Хоффенхайм 1899
    В матче 12-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» в родных стенах победил «Хоффенхайм» со счетом 2:0.

    «Майнц»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Майнц»

    Забитыми мячами в этой игре отметился Джонатан Буркардт, который отметился дублем.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Майнц — Хоффенхайм 2:0
    Голы: 1:0 Жонатан Буркардт (4'), 2:0 Жонатан Буркардт (24') Майнц: Робин Центнер, Данни да Коста, Штефан Белл, Филипп Мвене, Доминик Кор, Антони Каси (Сильван Видмер, 73'), Кайсю Сано, Надим Амири, Пауль Небель (Хон Хён-сок, 87'), Ли Джэ Сон, Жонатан Буркардт Хоффенхайм: Оливер Бауман, Стэнли Нсоки, Кевин Акпогума, Павел Кадержабек (Валентен Жендрей, 46'), Том Бишоф, Антон Стах, Александер Прасс (Деннис Гайгер, 79'), Харис Табакович (Макс Мёрштедт, 68'), Якоб Бруун Ларсен (Мергим Бериша, 79'), Андрей Крамарич (Давид Юрасек, 68'), Адам Гложек Предупреждения: Филипп Мвене (16'), Андрей Крамарич (28'), Павел Кадержабек (32'), Антон Стах (47')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    У «Майнца» теперь 19 очков и седьмое место. В активе «Хоффенхайма» 12 баллов и 14-я строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Краснодар» и «Спартак» выявить сильнейшего?
  • «Краснодар» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • «Ливерпуль» обыграет «Ман Сити» и убьет чемпионскую интригу в АПЛ?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • Команда Головина заставит «Марсель» страдать
  • «Марсель» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 1 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Краснодар — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Марсель — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Лечче — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Рома — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ахмат — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Адмирал — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры