«Локомотив» — «Химки»: счет матча 1:3, обзор голов

одержали победу над(3:1) в матче 17-го тура российской Премьер-лиги.

В составе подмосковной команды голы записали на свой счет Антон Заболотный на 17-й минуте, Зелимхан Бакаев на 32-й минуте и Лукас Вера на 66-й минуте.

У «Локомотива» единственный гол забил Владислав Сарвели на 29-й минуте.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Химки 1:3 Голы: 0:1 Антон Заболотный (17'), 1:1 Владислав Сарвели (29'), 1:2 Зелимхан Бакаев (32'), 1:3 Лукас Вера (66') Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Ньямси Жерзино, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Эдгар Севикян, Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Владислав Сарвели, Дмитрий Воробьёв, Montes C. Химки: Никита Кокарев, Петар Голубович, Александр Филин, Георгий Джикия, Ориньо, Зелимхан Бакаев, Хетаг Хосонов, Лукас Вера, Александр Руденко, Антон Заболотный, Mejia R. Предупреждения: Антон Заболотный (20'), Георгий Джикия (45+1'), Ориньо (45+5')

После этого матча «Химки» занимают 12-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. «Локомотив» — на 3-й позиции (34 балла).