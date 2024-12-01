Джикия: Никакой эйфории, впереди много работы

Защитникпрокомментировал победу в матче с(3:1).

«Мы готовимся к играм, разбираем соперников. Никакой эйфории. Да, выиграли, но впереди ещё много работы. В первом тайме у нас были хорошие моменты, которые не реализовали. Любимая статистика, но на табло как есть, так есть. Никаких громких слов. Все молодцы, но впереди очень сложная игра с "Динамо".

Хотелось сделать небольшую корректировку. "Локомотив" очень грамотно давил, завладевал преимуществом. Поменяли то, что обговорили с Артигой, и не пропустили. Поэтому считаю, что перестройка и моменты, которые исправили в перерыве, очень сильно помогли.

Вам повезло, что я ничего не читаю в последнее время. Поэтому не знаю, кто что говорит и какую информацию преподносит. Скрывать не буду, что не знаком с этой историей. Руководство решит будущее Артиги. Ничего более говорить не хочу и даже не знаю, что сказать», — цитирует Джикию «Чемпионат».

После этого матча «Химки» занимают 12-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. «Локомотив» — на 3-й позиции (34 балла).