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    Джикия: Никакой эйфории, впереди много работы

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    Защитник «Химок» Георгий Джикия прокомментировал победу в матче с «Локомотивом» (3:1).

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Мы готовимся к играм, разбираем соперников. Никакой эйфории. Да, выиграли, но впереди ещё много работы. В первом тайме у нас были хорошие моменты, которые не реализовали. Любимая статистика, но на табло как есть, так есть. Никаких громких слов. Все молодцы, но впереди очень сложная игра с "Динамо".

    Хотелось сделать небольшую корректировку. "Локомотив" очень грамотно давил, завладевал преимуществом. Поменяли то, что обговорили с Артигой, и не пропустили. Поэтому считаю, что перестройка и моменты, которые исправили в перерыве, очень сильно помогли.

    Вам повезло, что я ничего не читаю в последнее время. Поэтому не знаю, кто что говорит и какую информацию преподносит. Скрывать не буду, что не знаком с этой историей. Руководство решит будущее Артиги. Ничего более говорить не хочу и даже не знаю, что сказать», — цитирует Джикию «Чемпионат».

    После этого матча «Химки» занимают 12-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. «Локомотив» — на 3-й позиции (34 балла).

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