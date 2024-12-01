Артига: В этой игре усилия нескольких матчей и отыгрались

Главный тренерподвел итог матча против(3:1).

«В первую очередь хочу поблагодарить игроков, они провели превосходный матч. Мы играли хорошо в первом тайме, но особенно тяжело было во втором. Можно сказать, в этой игре усилия нескольких матчей и отыгрались.

Мы были в курсе, что команда соперника играла 48 часов назад, поэтому мы сразу начали агрессивно играть. Был момент с пенальти, но почему‑то не засчитали его в нашу пользу. Но сейчас это уже не важно. У нас впереди еще игра с "Динамо", нам нужно очень хорошо подготовиться к этому.

Подготовка к этому матчу соответствовала подготовке к предыдущему матчу. Тем более, мы знали, что он побеждал нас две игры подряд. Готовились тщательно тогда и решили также подготовиться к этой игре», — цитирует Артигу «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча «Химки» занимают 12-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. «Локомотив» — на 3-й позиции (34 балла).