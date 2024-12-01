1-й таймЗенит — Крылья СоветовОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»«Зенит» — «Крылья Советов». Онлайн
  • 16:20
    • «Северсталь» одолел «Авангард» в КХЛ
  • 15:58
    • «Химки» неожиданно обыграли «Локомотив» в Москве
  • 15:07
    • Стало известно, сколько времени пропустит Кейн из-за травмы
  • 14:44
    • Источник: В «Реале» не будут увольнять Анчелотти
    Все новости спорта

    Артига: В этой игре усилия нескольких матчей и отыгрались

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Химки
    Главный тренер «Химок» Франк Артига подвел итог матча против «Локомотива» (3:1).

    Франк Артига
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Франк Артига

    «В первую очередь хочу поблагодарить игроков, они провели превосходный матч. Мы играли хорошо в первом тайме, но особенно тяжело было во втором. Можно сказать, в этой игре усилия нескольких матчей и отыгрались.

    Мы были в курсе, что команда соперника играла 48 часов назад, поэтому мы сразу начали агрессивно играть. Был момент с пенальти, но почему‑то не засчитали его в нашу пользу. Но сейчас это уже не важно. У нас впереди еще игра с "Динамо", нам нужно очень хорошо подготовиться к этому.

    Подготовка к этому матчу соответствовала подготовке к предыдущему матчу. Тем более, мы знали, что он побеждал нас две игры подряд. Готовились тщательно тогда и решили также подготовиться к этой игре», — цитирует Артигу «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого матча «Химки» занимают 12-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. «Локомотив» — на 3-й позиции (34 балла).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Краснодар» и «Спартак» выявить сильнейшего?
  • «Краснодар» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • «Ливерпуль» обыграет «Ман Сити» и убьет чемпионскую интригу в АПЛ?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • «Наполи» удержит лидерство в Серии А?
  • «Торино» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 1 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Краснодар — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Торино — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Марсель — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.38
  • Прогноз на матч Лечче — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Рома — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры