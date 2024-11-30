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    Слишкович: Если соперник дает эту возможность, а ты не бьешь, то тяжело забить

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    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович подвел итог матча против «Акрона» (0:1).

    Владимир Слишкович
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    Владимир Слишкович

    «Тяжело было. Сегодня тоже не смогли добиться положительного результата. До гола "Акрона" игра была примерно равная, была борьба в центре. Ни мы, ни они ничего особенного не показывали. После забитого мяча соперник чуть‑чуть отошел назад и дал нам возможности для создания опасных моментов. Но если соперник дает эту возможность, а ты не бьешь, то тяжело забить.

    Матч с "Ахматом" будет тяжелым. Ребятам сейчас тяжело ментально, это видно. Они боятся сделать ошибку. Место в таблице создает проблемы. Тяжело, когда голова несвежая и ты не принимаешь те решения, которые бы ты принимал, если бы всё было в порядке. Обеим командам будет тяжело», — цитирует Слишковича «Матч ТВ».

    «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ — 19 очков. «Оренбург» находится на последнем месте — восемь очков.

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