30 ноября в 19:00 мскна своем поле приметв рамках очного поединка 17-го тура чемпионата России по футболу.

«Ростов» пробился в полуфинал Кубка России Пути РПЛ, обыграв в четвертьфинале «Спартак» с общим счетом 3:1. Вдобавок команда Валерия Карпина выиграла 2 матча подряд в чемпионате. Таким образом, на сейчас общая победная серия хозяев составляет 4 поединка. Отметим, что в минувшем туре РПЛ «Ростов» взял верх над ЦСКА (3:2).

Гости из Кубка России вылетели. В РПЛ они после победы над «Ахматом» 1:0 они проиграли московскому «Динамо» 1:3 и сыграли нулевую с «Динамо» Махачкала. В таблице «Пари НН» занимает 9-е место с 16 баллами. «Ростов» идет на строчку выше с 20 баллами.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

«Ростов» находится в отличной форме, поэтому вопросов о фаворите встречи нет.

Букмекеры дают 1.49 на победу хозяев и 6.80 — на победу гостей. Ничья выставлена с коэффициентом 4.40 .

на победу хозяев и — на победу гостей. Ничья выставлена с коэффициентом . Эксперты LiveSport.Ru считают, что «Пари НН» сможет навязать борьбу «Ростову». В своем прогнозе они предлагают ставки с коэффициентами 2.17 и 4.60 .

считают, что «Пари НН» сможет навязать борьбу «Ростову». В своем прогнозе они предлагают ставки с коэффициентами и . По прогнозам ИИ «Ростов» одержит победу с минимальным счетом 1:0.

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