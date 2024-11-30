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    «Ростов» — «Пари НН»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    30 ноября в 19:00 мск «Ростов» на своем поле примет «Пари НН» в рамках очного поединка 17-го тура чемпионата России по футболу.

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    «Ростов» пробился в полуфинал Кубка России Пути РПЛ, обыграв в четвертьфинале «Спартак» с общим счетом 3:1. Вдобавок команда Валерия Карпина выиграла 2 матча подряд в чемпионате. Таким образом, на сейчас общая победная серия хозяев составляет 4 поединка. Отметим, что в минувшем туре РПЛ «Ростов» взял верх над ЦСКА (3:2).

    Гости из Кубка России вылетели. В РПЛ они после победы над «Ахматом» 1:0 они проиграли московскому «Динамо» 1:3 и сыграли нулевую с «Динамо» Махачкала. В таблице «Пари НН» занимает 9-е место с 16 баллами. «Ростов» идет на строчку выше с 20 баллами.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    «Ростов» находится в отличной форме, поэтому вопросов о фаворите встречи нет.

    • Букмекеры дают 1.49 на победу хозяев и 6.80 — на победу гостей. Ничья выставлена с коэффициентом 4.40.

    • Эксперты LiveSport.Ru считают, что «Пари НН» сможет навязать борьбу «Ростову». В своем прогнозе они предлагают ставки с коэффициентами 2.17 и 4.60.

    • По прогнозам ИИ «Ростов» одержит победу с минимальным счетом 1:0.

    Смотреть трансляцию матча

    На LiveCup.Run смотрите прямую трансляцию матча «Ростов» — «Пари НН», а также других поединков РПЛ. Сайт предлагает большой выбор спортивных событий со статистикой и коэффициентами.

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