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    Николич: Проявили характер, желание, борьбу, а потом забили

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    Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о матче против «Рубина» (2:2).

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Довольны ли? Конечно, ведь с 0:2 развернули игру. Проявили характер, желание, борьбу, а потом забили. Не хватило пары минут, забили бы еще. Все видели, сколько моментов мы упустили в первом тайме. Уже долго такое происходит. Это не психология, а просто футбол. Один, два или три момента не забиваешь — команда начинает терять концентрацию, уверенность. Надо работать над завершением. Я более‑менее доволен происходящим на поле.

    Первый гол "Рубина" — контратака и ошибка линии обороны. У нас не самая опытная команда. Вы знаете возраст наших игроков. Знаете, что некоторые играют первый сезон, например, Матвей Лукин и Матвей Кисляк. Видимо, не хватает еще опыта, чтобы держать концентрацию, не терять терпения и принимать правильные решения», — цитирует Николича «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого матча «Рубин» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе, а ЦСКА — на 6-й позиции с 28-ю баллами.

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