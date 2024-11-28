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    Павел Кукуян и игроки «Крыльев Советов»Эффект домино. Коррупционный скандал вспыхнул в РПЛ
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    Президент РПЛ о коррупционном скандале: Если это правда, «Крылья Советов» понесут строгое наказание

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    Президент РПЛ Александр Алаев высказался о коррупционном скандале, в котором могут быть замешаны «Крылья Советов».

    Александр Алаев
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    Александр Алаев

    Ранее на этой неделе губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

    «Я не понимаю, что происходило два месяца между общением губернатора с неким человеком и его заявлением. Если вдруг подтвердится, что всё это правда, клуб должен понести строгое наказание.

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    • Мы хотим знать всё, хотим знать фамилию человека. У Лиги нулевая терпимость к коррупционным схемам. По индустрии нанесён репутационный удар. Я готов хоть сегодня вылететь в Самару и провести нужные мероприятия.

    Главное — разобраться в ситуации и наказать виновных, если они виновны», — приводит слова Алаева «Чемпионат».

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