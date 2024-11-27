«Црвена Звезда» — «Штутгарт»: счет матча 5:1, обзор голов

одержала уверенную победу над(5:1) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

В составе гостей единственный гол забил Эрмедин Демирович на 5-й минуте.

У «Црвены Звезды» дублем отметился Неманья Радоньич, отличившись на 69-й и 88-й минутах встречи.

Еще по голу забили Силас Катомпа Мвумпа на 12-й минуте, Раде Крунич на 31-й минуте и Мирко Иванич на 65-й минуте.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Црвена Звезда — Штутгарт 5:1 Голы: 0:1 Эрмедин Демирович (5'), 1:1 Силас Катомпа Мвумпа (12'), 2:1 Раде Крунич (31'), 3:1 Мирко Иванич (65'), 4:1 Неманья Радоньич (69'), 5:1 Неманья Радоньич (88') Црвена Звезда: Иван Гутеша, Огнен Мимович, Нассер Джига, Урош Спаич, Соль Ён Ву, Раде Крунич (Гелор Канга, 77'), Тими Элшник, Милсон (Неманья Радоньич, 67'), Шериф Ндиайе (Бруно Дуарте, 67'), Silas, Andrija Maksimovic (Мирко Иванич, 58') Штутгарт: Александр Нюбель, Йоша Вагноман (Леонидас Стергиу, 76'), Максимилиан Миттельштадт, Юлиан Хабот, Антони Руо, Паскаль Штенцель (Фабиан Ридер, 46'), Крис Фюрих (Benjamin Bediako Boakye, 84'), Ангело Штиллер (Янник Кайтель, 84'), Атакан Каразор, Эрмедин Демирович, Энцо Мийо (Jarzinho Malanga, 76') Предупреждения: Andrija Maksimovic (45'), Шериф Ндиайе (45 + 2'), Vladan Milojevic (45 + 2'), Милан Родич (45 + 2'), Раде Крунич (53')

После этого матча «Црвена Звезда» занимает 31-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 3 очками в активе, а «Штутгарт» — на 27-й позиции (4).