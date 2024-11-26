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    Тамерлан МусаевЦСКА — «Рубин». Онлайн
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    «Байер» — «Зальцбург»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    26 ноября в 23:00 мск «Бай-Арена» в Леверкузене примет матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором местный «Байер» примет австрийский «Зальцбург».

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    «Байеру» нужно побеждать, чтобы набрать очки и еще больше закрепиться в зоне плей-офф. Сейчас леверкузенцы занимают 13-е место с очками на счету. Все благодаря отличному старту с разгромом «Фейеноорда» (4:0) и победой над «Миланом» (1:0). В прошлом туре команда Хаби Алонсо впервые потерпела поражение. На выезде она уступила «Ливерпулю» со счетом 0:4.

    Австрийцы смогли набрать 3 очка, обыграв «Фейеноорд» 3:1 в прошлом туре. Ранее команда всухую проиграла 3 раза подряд. Самым крупным стало поражение в матче с «Брестом» со счетом 0:4.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки на матч

    Эксперты не считают «Зальцбург» серьезным конкурентом для «Байера». Леверкузенцам предсказывают легкую победу.

    • На LiveSport.Ru вышел прогноз с коэффициентами для ставок 2.35 и 3.00.

    • Букмекеры дают на «Леверкузен» всего 1.19, а на «Зальцбург» они выставили 13.0. Ничья оценивается коэффициентом 7.40.

    • В прогнозе от ИИ победил «Байер». Счет составил 4:1.

    Прямая трансляция

    Статистику, результаты и прямую трансляцию матча «Байер» — «Зальцбург» смотрите на LiveCup.Run.

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