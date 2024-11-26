26 ноября в 23:00 мск «Бай-Арена» в Леверкузене примет матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором местныйпримет австрийский

«Байеру» нужно побеждать, чтобы набрать очки и еще больше закрепиться в зоне плей-офф. Сейчас леверкузенцы занимают 13-е место с очками на счету. Все благодаря отличному старту с разгромом «Фейеноорда» (4:0) и победой над «Миланом» (1:0). В прошлом туре команда Хаби Алонсо впервые потерпела поражение. На выезде она уступила «Ливерпулю» со счетом 0:4.

Австрийцы смогли набрать 3 очка, обыграв «Фейеноорд» 3:1 в прошлом туре. Ранее команда всухую проиграла 3 раза подряд. Самым крупным стало поражение в матче с «Брестом» со счетом 0:4.

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Прогнозы и ставки на матч

Эксперты не считают «Зальцбург» серьезным конкурентом для «Байера». Леверкузенцам предсказывают легкую победу.

На LiveSport.Ru вышел прогноз с коэффициентами для ставок 2.35 и 3.00.

вышел прогноз с коэффициентами для ставок 2.35 и 3.00. Букмекеры дают на «Леверкузен» всего 1.19 , а на «Зальцбург» они выставили 13.0 . Ничья оценивается коэффициентом 7.40 .

, а на «Зальцбург» они выставили . Ничья оценивается коэффициентом . В прогнозе от ИИ победил «Байер». Счет составил 4:1.

Прямая трансляция

Статистику, результаты и прямую трансляцию матча «Байер» — «Зальцбург» смотрите на LiveCup.Run.

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