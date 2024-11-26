«Байеру» нужно побеждать, чтобы набрать очки и еще больше закрепиться в зоне плей-офф. Сейчас леверкузенцы занимают 13-е место с очками на счету. Все благодаря отличному старту с разгромом «Фейеноорда» (4:0) и победой над «Миланом» (1:0). В прошлом туре команда Хаби Алонсо впервые потерпела поражение. На выезде она уступила «Ливерпулю» со счетом 0:4.
Австрийцы смогли набрать 3 очка, обыграв «Фейеноорд» 3:1 в прошлом туре. Ранее команда всухую проиграла 3 раза подряд. Самым крупным стало поражение в матче с «Брестом» со счетом 0:4.
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Прогнозы и ставки на матч
Эксперты не считают «Зальцбург» серьезным конкурентом для «Байера». Леверкузенцам предсказывают легкую победу.
- На LiveSport.Ru вышел прогноз с коэффициентами для ставок 2.35 и 3.00.
- Букмекеры дают на «Леверкузен» всего 1.19, а на «Зальцбург» они выставили 13.0. Ничья оценивается коэффициентом 7.40.
- В прогнозе от ИИ победил «Байер». Счет составил 4:1.
Прямая трансляция
Статистику, результаты и прямую трансляцию матча «Байер» — «Зальцбург» смотрите на LiveCup.Run.
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