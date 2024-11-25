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    Ловчев назвал ключевую разницу между «Зенитом» и «Краснодаром»

    Футбол Краснодар Зенит Оренбург Химки
    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о недавних матчах «Зенита» и «Краснодара».

    Евгений Ловчев
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    Евгений Ловчев

    В минувшие выходные «Краснодар» потерял очки в матче с «Химками» (2:2), а «Зенит» с трудом выиграл у «Оренбурга» (1:0).

    «По ходу сезона я заметил одну вещь — все лидеры плохо играют против явных аутсайдеров.

    Вопрос состоит не в том, кто кого обыграет, а кто как настроится на команды, которые находятся внизу турнирной таблицы.

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    • Я с начала сезона говорю о том, что чемпионом станет "Зенит". У них чемпионская команда, они вырывают победу на последних минутах матча против "Оренбурга", а "Краснодар" упускает — вот вам и разница между клубами.

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    У команды Сергея Семака золотое настроение, они идут за чемпионством. Нет никаких сомнений, что так все и будет», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

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