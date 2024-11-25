ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду — нападающий «Аль-Насра»Трансферный дайджест. 19 — 25 ноября
    Все новости спорта

    В РФС рассказали, когда будет решен вопрос с контрактом Мажича

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РФС РПЛ Футбол России Зенит Спартак Краснодар Динамо
    Президент РФС Александр Дюков признался, что пока не знает, продолжит ли Милорад Мажич работу на посту главы департамента судейства после этого сезона.

    Милорад Мажич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Милорад Мажич

    «До конца года еще остались туры в РПЛ и матчи в Кубке, сразу после их завершения подведем итоги.

  • Спортивный директор «Ростова» раскритиковал главу департамента судейства РФС Мажича
  • Читайте по теме

    • Есть ли внутреннее решение относительно того, предлагать ему контракт или нет? Давайте мы сначала созовем конференцию, определимся с тем, кто будет президентом РФС, а уже после будем решать вопрос контракта с Милорадом Мажичем», — приводит слова Дюкова «Р-Спорт».

    В июне 2023 года Мажич подписал с РФС двухлетний контракт.

    Мажич — в прошлом известный сербский арбитр. Он работал на двух чемпионатах мира в 2014 и 2018 году, Суперкубке УЕФА-2016, финале Кубка конфедераций в 2017 году, финале лиги чемпионов-2018. Он также стал первым в истории иностранным судьей, признанным лучшим арбитром Китая.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ак Барс» взять реванш у армейцев?
  • ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Бавария» усугубит положение «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов?
  • «Бавария» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
  • «Барселона» даже без Ямаля обыграет «Брест» с разгромным счетом?
  • «Барселона» — «Брест». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 25 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.60
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Барселона — Брест
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фейеноорд
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Детройт — Торонто
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Индиана — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шарлотт — Орландо
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бостон — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры