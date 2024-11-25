В РФС рассказали, когда будет решен вопрос с контрактом Мажича

Президент РФСпризнался, что пока не знает, продолжит лиработу на посту главы департамента судейства после этого сезона.

«До конца года еще остались туры в РПЛ и матчи в Кубке, сразу после их завершения подведем итоги.

Есть ли внутреннее решение относительно того, предлагать ему контракт или нет? Давайте мы сначала созовем конференцию, определимся с тем, кто будет президентом РФС, а уже после будем решать вопрос контракта с Милорадом Мажичем», — приводит слова Дюкова «Р-Спорт».

В июне 2023 года Мажич подписал с РФС двухлетний контракт.

Мажич — в прошлом известный сербский арбитр. Он работал на двух чемпионатах мира в 2014 и 2018 году, Суперкубке УЕФА-2016, финале Кубка конфедераций в 2017 году, финале лиги чемпионов-2018. Он также стал первым в истории иностранным судьей, признанным лучшим арбитром Китая.