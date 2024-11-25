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    Черчесов оценил результаты сборной Казахстана на тройку с минусом

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    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о результатах национальной команды в Лиге наций.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Результат определяется в двух плоскостях: то, что на таблице — можно смело поставить тройку с минусом. А что внутри мы делали — работа идёт, которая не видна. Но перестройка идёт полным ходом. Когда принимаешь команду, жеребьёвка уже прошла, и ты знаешь, с кем придётся играть. Мы когда это обсуждали с президентом (федерации), естественно, желание сохранить прописку есть, желание намного лучше выглядеть есть. Но рассчитывать на то, что мы всех проедем, конечно, нельзя было.

    Тогда выстраивается стратегия, что для нас важнее: любым путём за очки побороться и в конце концов оказаться на последнем месте, потому что соперник объективно сильнее. Или команду готовить к отборочному этапу чемпионата мира. Такой определённый шпагатик надо было делать. Знакомиться, готовить, перестраивать.

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    • Могли ли после таких результатов уволить? Рискуешь ты всегда. Ещё ни разу не было, чтобы ты пришёл в какую-то команду, где всё в розовом цвете. У меня такого не было. Поэтому ты знаешь, что тебя ждёт. Я не один, есть тренерский штаб, мы всё просчитываем, что может быть, к чему готовиться, как это менять. Ситуация такая, какая есть. Хорошо, поддержу, оценка — на двоечку. Но внутри работа идёт, мы взяли четверых игроков из молодёжной сборной, поменяли систему, начали играть в четыре защитника, — сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".

    Сборная Казахстана заняла последнее место в своей группе Лиги наций (Лига В), потеряв шансы на сохранение прописке на этом уровне. Национальная команда потерпеля 5 поражений на турнире.

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