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    Пятибратов: Мы не дали сопернику дышать. «Факел» сегодня был командой‑звездой

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    Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов подвел итог матча против «Динамо» (1:1).

    Дмитрий Пятибратов
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    Дмитрий Пятибратов

    «Мы понимали, что мы созрели, чтобы с любой командой играть с позиции силы, по крайней мере в домашних играх. Сегодня мы были лучше, создали много моментов. Понятно, что судейские решения не стоит обсуждать, но мне кажется, что мы должны были бить пенальти в первом тайме. Расстроен, что мы не выиграли. Если мы так продолжаем расти, двигаться [вперед]… Наверно это наш лучший матч на домашней арене, мы показали достойный футбол.

    "Динамо" хорошо играло, создавало моменты. "Факел" сегодня не дал "Динамо" показать свои лучшие качества. Мы прекрасно готовы физически, мы не дали сопернику дышать. "Факел" сегодня был командой‑звездой», — приводит слова Пятибратова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    У «Динамо» стало 31 очко и пятое место в турнирной таблице. У «Факела» 13 баллов и 14-я позиция.

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